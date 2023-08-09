В Самарской области на месте аварии ввели ограничения на движение транспорта

Автолюбителям стоит заранее продумывать свои маршруты. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Красноярском районе Самарской области местные жители поделились кадрами сильного взрыва в социальных сетях вечером в среду, 9 августа 2023 года. На месте происшествия ввели ограничения движения.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение об аварии поступило в 19:28. Бензовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями. На месте происшествия скончался водитель легковушки, также одного из пострадавших направили в больницу. В результате столкновения, загорелись два автомобиля. Пожар ликвидировали в 20:17. Для работы привлекли 10 человек и 3 единицы спецтехники. Подробности уточняются.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, со стороны города в Самару в Тольятти движение перекрыто объезд через Красный Яр, а со стороны города Тольятти в направлении Самары организовано реверсивное движение.