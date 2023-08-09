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НовостиПроисшествия9 августа 2023 17:52

Под Самарой предварительной причиной аварии с бензовозом стало лопнувшее колесо

В Самарской области водитель бензовоза опрокинулся и взорвался на трассе М-5
Алена ПРОВКИНА
Стала известна предварительная причина аварии. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стала известна предварительная причина аварии. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области продолжают появляться подробности аварии на трассе М-5 «Урал». На дороге опрокинулся и взорвался бензовоз.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, сообщении об аварии поступило в 19:30 в среду, 9 августа 2023 года. По предварительной версии, водитель грузового автомобиля потерял управление из-за лопнувшего колеса. Бензовоз столкнулся с двумя легковыми автомобиля. Информация проверяется. Специалисты в настоящее время проводят необходимые автотехнические экспертизы.

На данный момент известно, что скончался 53-летний водитель легкового автомобиля «Renault Sandero», пассажир госпитализирован. Также повреждения получили повреждения автомобиля «Toyota Land Cruiser 200». На трассе ввели ограничения движения.