В Самарской области с начала купального сезона утонули 36 человек

Среди погибших на воде - пятеро юных жителей Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с начала купального сезона произошло уже 44 происшествия на воде. Погибли 36 человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Последние три смертельных случая зафиксировали 13 и 14 августа 2023 года. Два из них произошли в воскресенье в Самаре. Днем в Волге в Октябрьском районе утонул 50-летний мужчина, а вечером в реке Татьянка в Куйбышевском районе — 19-летний парень. В понедельник из реки Сок в селе Малая Царевщина Красноярского района достали тело 18-летней девушки. Она утонула во время катания на сапе.

Сотрудники МЧС в очередной раз просят жителей Самарской области купаться только на оборудованных пляжах, где есть спасательные посты. Также они призывают не заходить в воду в незнакомых местах, не купаться в пьяном виде и следить на отдыхе за детьми.

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