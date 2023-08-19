Прокуратура проводит проверку из-за смертельного столкновения лодок под Самарой

Ужасная трагедия произошла около турбазы "Маяк" днем 19 августа 2023 / Фото: vk.com/ptproc

Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку из-за ЧП на воде в Самарской области. Днем в субботу, 19 августа 2023 года, около базы отдыха «Маяк» столкнулись две моторные лодки. Погиб мужчина, пострадали девушка и ребенок.

- По предварительным данным, около 14:40 (мск) 19 августа у базы «Маяк», расположенной вблизи поселка Курумоч Волжского района, столкнулись два маломерных катера «Вельбот 45» и Bayliner. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Они выясняют все детали случившегося. Транспортная прокуратура проверит соблюдение требований безопасности судовождения. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

По данным Центрального МСУ на транспорте СК России, в столкновении двух судов погиб мужчина. Его возраст пока не уточняется. Также пострадали 24-летняя девушка и 12-летний мальчик. Их доставили в больницу.

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