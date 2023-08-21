Волга около Самары в конце августа прогрелась сильнее обычного

Благодаря жаре и теплой воде многие самарцы проводят дни на пляжах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волга в Саратовском водохранилище около Самары в конце августа прогрелась сильнее обычного. Температура воды составляет +23 градуса, что на 2,5 градуса выше нормы, сообщает Приволжское УГМС.

Вода около Тольятти еще теплее - +24,2 градуса. Это тоже выше нормы, но уже на 2,7 градуса.

Напомним, после жары в Самарской области похолодает. В ближайшие дни синоптики обещают около +8… +13 ночью и +19… +24 днем, а 26 августа днем похолодает до +15… +20.

22 августа в Приволжском УГМС обещают местами по региону грозу и шквалистый ветер.