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НовостиОбщество21 августа 2023 14:37

Волга около Самары в конце августа прогрелась сильнее обычного

Температура воды +23 градуса
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Благодаря жаре и теплой воде многие самарцы проводят дни на пляжах.

Благодаря жаре и теплой воде многие самарцы проводят дни на пляжах.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волга в Саратовском водохранилище около Самары в конце августа прогрелась сильнее обычного. Температура воды составляет +23 градуса, что на 2,5 градуса выше нормы, сообщает Приволжское УГМС.

Вода около Тольятти еще теплее - +24,2 градуса. Это тоже выше нормы, но уже на 2,7 градуса.

Напомним, после жары в Самарской области похолодает. В ближайшие дни синоптики обещают около +8… +13 ночью и +19… +24 днем, а 26 августа днем похолодает до +15… +20.

22 августа в Приволжском УГМС обещают местами по региону грозу и шквалистый ветер.