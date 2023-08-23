«Любит побегать и поиграть с палочкой»: в Самарском зоопарке показали подросшего львенка Алтая

Маленький царь зверей быстро обжился на новом месте / Фото: Самарский зоопарк

Самарский зоопарк показал подросшего львенка Алтая. Маленький царь зверей обосновался там в начале лета 2023 года. Чувствует он себя хорошо, активно растет и вовсю играет с сотрудниками.

- Игры с Алтаем пока что довольно безобидны. Он рад побегать и поиграть с сотрудниками, причем игрушкой может быть даже обычная палочка, - написали представители Самарского зоопарка в своей группе в соцсети.

Алтай любит поиграть с сотрудниками зоопарка

Напомним, львенка привезли в Самару в июне 2023 года. До этого он жил в барнаульском зоопарке. Директор учреждения, узнав, что в Самаре умер лев Цезарь, решил подарить Алтая. Главным условием стало сохранение имени. Для львенка подготовили просторный вольер, на одной из стен которого нарисовали горы.

Алтай довольно быстро обжился на новом месте. В Самарском зоопарке говорят, что пока ведет себя как обычный котенок: играется, проказничает, пытается укусить. А еще он любит общаться с сотрудниками зоопарка. Алтаю нравится с ними играть, с ними он чувствует себя спокойнее.

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