«Любит вкусно поесть и доставать родителей»: в Самарском зоопарке готовятся принять львенка Алтая

Алтай любит хорошо поесть, поспать и подоставать родителей.

Маленький царь зверей едет в Самару. В зоопарке областной столицы ожидают пополнение: 26 июня из Барнаула отправится львенок по имени Алтай. 20 числа котенок получил ветеринарный паспорт, по которому малыш войдет на борт самолета.

В зоопарке уже во всю готовятся к встрече царя зверей. Алтай займет место Цезаря: любимец самарской публики умер в апреле этого года. Тогда губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал найти Цезарю достойного наследника. Котенка хотели назвать Акрон – в честь побед одноименного футбольного клуба в Кубке России, но судьба внесла свои коррективы.

О смерти Цезаря узнал директор барнаульского зоологического парка «Лесная сказка» Сергей Писарев. Он предложил Самаре львенка, который родился у местной пары Алтая и Аи. Но с одним условием – имя Алтай Алтайевич менять нельзя.

Алтай готовится к перелету

Алтаю всего два месяца, родился львенок 18 апреля.

- Когда самарские коллеги узнали, что у нас в зоопарке родились львята, они обратились с просьбой продать им одного котенка. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров тогда лично подключился, - рассказал директор «Лесной сказки» Сергей Писарев.

20 июня наследник Цезаря получил паспорт, в котором указаны родители малыша, дата и время рождения, рост и вес, а также основные прививки. Прежде чем оказаться в Самарском зоопарке, маленькому льву предстоит непростое путешествие. Сначала малыш прилетит в Казань, где его встретят сотрудники Самарского зоопарка и повезут в новый дом.

- Пока ничего не могу сказать насчет Алтая, потому что у нас есть кое-какие суеверия, - признался заместитель директора по развитию и научно-просветительской работе Самарского зоопарка Александр Кузовенко. - До появления нового животного в стенах нашего парка мы не разглашаем о нем информацию, чтобы не сглазить.

Пока в Самарском зоопарке молчат, алтайские коллеги уже кое-что раскрыли. Кажется, подготовка к приему львенка идет полным ходом. 19 июня директор «Лесной сказки» выложил пост с фотографией подготовленного вольера в Самаре.

- Нашему львенку Алтаю подготовили вольер и даже на горе написали Алтай, - говорится в подписи к фото.

Вот здесь будет жить Алтай в Самаре. Фото: директор «Лесной сказки» Сергей Писарев.

«Мы доверяем Самарскому зоопарку»

Несмотря на юный возраст, маленький царь зверей уже готов к самостоятельной жизни вдали от родителей. Он быстро растет и набирается сил.

- Мы даем ему мясо, яйца, творожок. И он все это с удовольствием есть. Любит говядину, курятину, баранину. Крольчатина - тоже хорошее мясо для львов, - поделился рационом котенка Сергей Писарев.

Алтай очень активный, любит вкусно поесть и поиграть. Как и все львята, большую часть времени малыш проводит во сне. Любимое занятие - доставать родителей, льва Алтая и львицу Аю.

- Пока лев со львицей на прогулке, Алтай со своим братом в это время в клубочек свернутся и сопят. Основная активность у них начинается примерно в четыре часа дня, - рассказал подробности жизни детского сада котят барнаульского директор зоопарка.

Ветеринарный паспорт львенка. Фото: директор «Лесной сказки» Сергей Писарев.

Алтай Алтайевич и его пока что безымянный братишка - четвертое потомство Алтая и Аи. Взрослые кошки живут в «Лесной сказке» уже 11 лет.

- Мы уже отдавали животных в другие зоологические парки и не раз. Мы доверяем Самарскому зоопарку и знаем, что там есть необходимые специалисты. С директором зоопарка мы находимся в постоянном контакте, сейчас мы занимаемся заполнением ветеринарных документов.