Самарского замминистра здравоохранения заподозрили во взятке в 15 млн рублей

Чиновника задержали в рамках расследования другого уголовного дела 3 августа 2023 года / Фото: vk.com/minzdrav_63

Заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки. По предварительным данным, речь идет об очень большой сумме — 15 млн рублей, пишет Волга Ньюс.

Напомним, Асланбека Майрамукаева задержали 3 августа 2023 года. В тот же день в министерстве здравоохранения Самарской области провели обыски. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, это было связано с расследованием уголовного дела, которое возбудили в отношении заместителя главврача одного из учреждений региона. Медика подозревают в хищении бюджетных денег при заключении договора поставки оборудования.

Отметим, вопросы у правоохранителей возникли и к министру здравоохранения Армену Беняну. Его опросили, а потом отпустили. Он вернулся к работе.

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