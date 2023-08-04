В МВД подтвердили задержание замминистра здравоохранения Самарской области

Чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела в отношении зама главврача одной из больниц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 3 августа 2023 года, в Самаре задержали заместителя министра здравоохранения региона Асланбека Майрамукаева. Информацию об этом подтвердили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным ведомства, замглавы Минздрава задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении заместителя главного врача одного из медучреждений. Медика подозревают в хищении бюджетных средств при заключении договора поставки оборудования.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправных деяний фигурантов, - сообщили в пресс-службе облглавка.

Напомним, накануне также появилась информация о задержании главы Минздрава региона Армена Беняна. Однако она не подтвердилась. Чиновника допросили, а потом отпустили.

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