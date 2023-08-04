«Нахожусь на рабочем месте»: Армен Бенян прокомментировал обыски в самарском Минздраве

Глава самарского Минздрава, как и само ведомство, продолжает работать в обычном режиме Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В пятницу, 4 августа 2023 года, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян прокомментировал обыски в ведомстве, а также информацию о своем задержании. Чиновник заявил, что его вызывали в полицию на опрос, после чего отпустили. В настоящее время он, как и все министерство, продолжает работать в обычном режиме.

Опросили и отпустили

— Вчера меня вызвали в РОВД Ленинского района для опроса по поводу заявления, поступившего в адрес правоохранительных органов. После окончания беседы я вернулся к исполнению своих должностных обязанностей. Сейчас нахожусь на рабочем месте, — рассказал Армен Бенян.

Чиновник отметил, что накануне правоохранители проводили в министерстве следственные действия, в настоящее время ведомство работает в штатном режиме. По словам Армена Беняна, сейчас в Минздраве идут мероприятия по усилению контроля за исполнением ряда направлений нацпроекта «Здравоохранение», программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в РФ» и за реализацией иных полномочий ведомства.

Задержан замглавы самарского Минздрава

Таким образом, информация о задержании Армена Беняна, которую распространили некоторые СМИ 3 августа 2023 года, оказалась недостоверной. А вот сведения о задержании другого чиновника министерства здравоохранения Самарской области нашли свое подтверждение. Речь идет о заместителе главы ведомства Асланбеке Майрамукаеве.

— 3 августа был задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области. Это связано с расследованием уголовного дела, которое ранее было возбуждено в отношении заместителя главного врача одного из бюджетных учреждений здравоохранения региона, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей зама главврача подозревают в мошенничестве. Ему вменяют хищение бюджетных денег при заключении договора поставки медицинского оборудования. Какую роль в этом сыграл Асланбек Майрамукаев, пока неизвестно. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства и детали преступления. Ведется следствие.

На контроле у губернатора

Напомним, ранее ситуацию вокруг министерства здравоохранения прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он заявил, что власти региона окажут всестороннюю помощь правоохранителям в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу.

Добавим, весной Дмитрий Азаров заявил, что у него накопился ряд вопросов к Минздраву. После этого по его поручению в регионе создали специальную комиссию губернаторского контроля. Она работает с жалобами, поступающими от жителей.

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