Двухметровый памятник баяну установят в Самаре ко Дню баяна в 2024 году

В следующем году в День баяна также проведут фестиваль народно-художественных промыслов. Фото предоставлено Сергеем Войтенко

25 августа 2023 года Самарская область впервые отметила День Баяна. Двухметровый интерактивный памятник баяну планируют поставить в рамках праздника уже в 2024 году. Об этом рассказал инициатор новой праздничной даты Сергей Войтенко.

— К праздничной дате в 2024 году в Самаре установят двухметровую скульптурную композицию, выполненную по эскизу самарского архитектора и скульптора Дмитрия Храмова. На интерактивном баяне со стальными мехами можно будет «сыграть», нажимая на прототипы клавиатур с подсветкой, — рассказал Сергей Войтенко.

В следующем году в День баяна также проведут фестиваль народно-художественных промыслов, куда пригласят мастеров, которые покажут свои уникальные поделки. Отмечается, что баян станет связующей нитью всего этого народного творчества. В дальнейшем фестиваль планируется проводить на всероссийском уровне.

Напомним, 20 июня 2023 года на заседании комитета Самарской Губернской Думы внесли изменение в закон «О памятных датах Самарской области» и закрепили памятную дату, узаконив новый праздник региона – День баяна.

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