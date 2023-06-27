В Самарской области официально утвердили День баяна 25 августа

Баянное сообщество региона уже давно неофициально отмечает праздник 25 августа. Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 27 июня, в Самарской области утвердили новый праздник – День баяна, который будет отмечаться ежегодно 25 августа. Соответствующее решение приняли депутаты самарской губдумы в ходе пленарного заседания.

Изменения внести в закон «О памятных датах и праздничных днях Самарской области». Баянное сообщество региона уже давно неофициально отмечает праздник 25 августа. Теперь он станет официальным.

Депутат Сергей Войтенко отмечал, что именно в Самаре в 1897 году появился первый в мире баян. Также в регионе уже на протяжении 20 лет проводится международный конкурс «Виват, Баян!», а с 2018 года — всероссийский фестиваль «Душа баяна».

Ранее сообщалось и о планах установить арт-объект, посвященный самарскому баяну. Уже разработан макет.

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