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НовостиОбщество27 июня 2023 11:45

В Самарской области официально утвердили День баяна 25 августа

Соответствующее решение приняли депутаты самарской губдумы
Ирина СИНЕГУБОВА
Баянное сообщество региона уже давно неофициально отмечает праздник 25 августа.

Баянное сообщество региона уже давно неофициально отмечает праздник 25 августа.

Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 27 июня, в Самарской области утвердили новый праздник – День баяна, который будет отмечаться ежегодно 25 августа. Соответствующее решение приняли депутаты самарской губдумы в ходе пленарного заседания.

Изменения внести в закон «О памятных датах и праздничных днях Самарской области». Баянное сообщество региона уже давно неофициально отмечает праздник 25 августа. Теперь он станет официальным.

Депутат Сергей Войтенко отмечал, что именно в Самаре в 1897 году появился первый в мире баян. Также в регионе уже на протяжении 20 лет проводится международный конкурс «Виват, Баян!», а с 2018 года — всероссийский фестиваль «Душа баяна».

Ранее сообщалось и о планах установить арт-объект, посвященный самарскому баяну. Уже разработан макет.

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