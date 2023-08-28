Общественный контроль за выборами обсудят на форуме «Сообщество» в Самаре

В Самарской области выборы губернатора пройдут 8, 9 и 10 сентября 2023 года.

В Самаре 29-30 августа пройдет форум «Сообщество», в ходе которого будут обсуждаться актуальные вопросы, проблемы и перспективы развития в разных сферах жизни. В среду, 30 августа, участники затронут общественный контроль за выборами.

С 13:00 до 15:00 в СКК «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого» на улице Молодогвардейской, 222 будет проходить круглый стол по вопросам подготовки к наблюдению за выборами «Общество и выборы».

Модераторами данного обсуждения выступают председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова и ответственный секретарь совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов.

Напомним, в Самарской области выборы губернатора пройдут 8, 9 и 10 сентября 2023 года. В эти дни избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

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