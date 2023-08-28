Дмитрий Азаров рассказал, что у самарских «Крыльев» еще будут трансферы

Как отметил губернатор, благодаря гению и тактике главного тренера Игоря Осинькина удалось победить. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

На «Солидарность Самара Арене» 27 августа «Крылья Советов» обыграли «Балтику» в матче 6 тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал итоги матча и трансферы.

— «Крылья» продолжает влюблять в себя, это команда, за которую интересно болеть. Сегодня вновь всем болельщикам подарили сценарий, за который и любят футбол. Я поблагодарил ребят, они оказались в непростой ситуации, потеряв многих основных игроков, — сказал глава региона.

Напомним, у «Крыльев» Гленн Бейл пропустил встречу из-за дисквалификации, а Дмитрий Цыпченко, Владимир Писарский, Роман Ежов, Владимир Хубулов, Денис Якуба и Бенхамин Гарре – из-за повреждений. Как отметил губернатор, благодаря гению и тактике главного тренера Игоря Осинькина удалось победить, а ребята выложились на полную. Дмитрий Азаров высказался и насчет будущих трансферов.

— Приобретения еще точно будут до конца трансферного окна. «Крылья» ожидают трансферы, которые всех порадуют. Против наших техничных игроков зачастую действуют грубо. Руководству РПЛ и судейскому корпусу пора понимать, что есть футболисты, которые создают красоту, и к ним надо относиться особенно, — подытожил губернатор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал