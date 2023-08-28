В Самаре трамвай сошел с рельсов на ул. Антонова-Овсеенко

Не удержался на путях первый вагон трамвая № 13 / Фото: vk.com/life_samara

Днем в понедельник, 28 августа 2023 года, в Самаре произошла очередная неприятность с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Ивана Булкина трамвай сошел с рельсов. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По предварительным данным, на путях не удержался первый вагон трамвая № 13. Его первая колесная пара слетела с рельсов и оказалась на газоне. Из-за происшествия движение трамваев на этом участке оказалось парализовано. По словам горожан, образовалась пробка из нескольких составов.

Из-за чего трамвай сошел с рельсов, пока неизвестно. Самарцы предполагают, что всему виной старые пути. Они считают, что их давно уже пора заменить на новые или отремонтировать.

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