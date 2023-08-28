В Самаре возбудили уголовное дело из-за приватизации земель на острове Поджабный

Уголовное дело возбудили против руководства компании "Эра" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело из-за приватизации 40 га муниципальных земель на острове Поджабный. Правоохранители считают, что сделка была совершена мошенническим путем. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

— Уголовное дело возбуждено в отношении руководителей ООО «Эра» по итогам инициированных мной прокурорских проверок. Они вскрыли, что земля на Поджабном была оформлена по фиктивным документам. По бумагам коммерсанты якобы построили базу отдыха — шесть домиков, которые даже официально ввели в эксплуатацию. В реальности же никто ничего не строил, — рассказал парламентарий.

Напомним, участки на Поджабном были выведены в пользу компании «Эра» в 2024-2016 годах. Земля досталась фирме в 100 раз дешевле рыночной стоимости — за 46,5 млн рублей.

Отметим, это уже второе уголовное дело о мошенничестве с землей в природоохранных зонах Самары. Ранее правоохранители возбудили дело из-за аферы с территорией в 3,8 га на 1-й Просеке. Фигурантами стали неустановленные лица из числа руководства компании «Хорс», которая изначально арендовала землю под строительство дома отдыха. Однако вместо здравницы там появились 12 недостроенных коттеджей. Хотя они до сих пор не готовы, их ввели в эксплуатацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Беспрецедентная и циничная коррупционная схема»: депутат Госдумы Александр Хинштейн о продаже части острова Поджабный за 1 млрд рублей

Самарский депутат увидел в продаже части острова Поджабный хитрую коррупционную схему (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал