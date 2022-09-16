«Беспрецедентная и циничная коррупционная схема»: депутат Госдумы Александр Хинштейн о продаже части острова Поджабный за 1 млрд рублей

Что хотят сделать с островом остается загадкой

В начале августа 2022 года на сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже 10 га земли на острове Поджабный за 1 млрд рублей. Новость об этом вызвала широкий общественный резонанс, а депутат Госдумы Александр Хинштейн решил разобраться, кто является бенефициаром и как городские рекреационные земли перешли в частную собственность.

- Речь идет о беспрецедентной по масштабу и цинизму коррупционной схеме, за которой я вижу широкую спину председателя 6-го кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова, возглавлявшего на момент отписываемых событий 11-й арбитражный апелляционный суд (2005-2017), - написал в своем телеграм-канале самарский депутат.

Хитрая коррупционная схема

По мнению Александра Хинштейна, именно члены семьи председателя суда и стали основными выгодоприобретателями в результате сомнительных решений, принятых в этом же суде. Как выяснилось, в 2010 году остров был продан по хитрой схеме ООО «Эра», учредителем которой в тот год был сын председателя 11-го арбитражного суда Иван Ефанов.

- ООО «Эра» сначала арендовала остров (40,09 га) на 5 лет у самарских властей для строительства базы отдыха, построило 6 летних домиков, оформило их в собственность компании и расторгло договор аренды. Потом «Эра» потребовала у министерства имущественных отношений Самарской области передать ей ранее арендованный участок в собственность, ссылаясь на то, что построенные дома не могут быть отделимы от земли. А целый остров нужен потому, что там база отдыха, обосновывала компания. «Эра» пообещала создать на острове функциональные зоны, детские площадки, велосипедные дорожки и т.д. В итоге через суд «Эра» выкупила остров за 46,5 млн рублей, - сообщает сетевое издание «Компромат ГРУПП».

Иван Ефанов сейчас уже не является учредителем «Эры», сейчас он стоит во главе департамента цифровизации администрации губернатора Самарской области. Учредителями ООО «Эра» в 2022 году, которые решили продать часть острова по цене, намного превышающей сумму покупки, являются Вера Казачева, Михаил Афанасьев и Максим Купцов. Интересно, что все они являются детьми крупных бизнесменов и чиновников, приближенных к бывшему председателю суда Александру Ефанову. Более того, депутат Хинштейн уверен, что все они имеют родственные связи.

Депутат уверен, что все собственники состоят в родстве

Так, отец Михаила Афанасьева, Анатолий сейчас является управляющим директором ООО УКХ «Волгопромгаз», а во время споров по острову он был заместителем главы городского округа Самары. Отец Максима Купцова в прошлом был депутатом Самарской губернской думы, а с 2019 года является главным федеральным инспектором по региону. Вера Казачева – самарская предпринимательница, у которой есть 50% доля в ООО «Хорс». Интересно, что вторая половина принадлежит Валентине Афанасьевой, по всей видимости, матери Михаила Афанасьева и жены Анатолия.

Сейчас остров делится между тремя собственниками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы отвоевывают остров несколько лет

Самарцы уже много лет пытаются отстоять остров и не дать его застраивать. В 2018 году местных жителей шокировала новость, что часть Поджабного хотят застроить элитными коттеджами. Застройщик опубликовал план будущего эко-клуба «Среда», который должен был занять 40 гектаров острова.

По замыслу создателей комплекса, эко-луб должен был окультурить любимое место отдыха горожан, но по факту там планировали построить комфортную набережную и причал для яхт только для владельцев загородных домов. Застройщик планировал провести электричество, водопровод, поставить башню мобильной связи, благоустроить набережную, поставить детские и спортивные площадки. Однако в проекте было одно «но»: проживать на Поджабном круглогодично было нельзя, так как остров имеет статус рекреационной зоны.

Тогда самарские экологи возмутились новому проекту. По их словам, если застроить уникальное место, то остров можно будет потерять навсегда. Любитеи отдыха за Волгой тоже внесли свою лепту и забраковали застройку, ведь именно в диком отдыхе заключается вся прелесть Поджабного. Вмешиваться в природу категорически было нельзя, поэтому проект быстро «завернули».

Вот так хотели застроить Поджабный в 2018 году

Неизвестно, чем закончится продажа части рекреационной зоны в 2022 году. Можно только гадать, кому будет продан «лакомый кусочек» Заволги, и что именно там построят через несколько лет. Сейчас Александр Хинштейн собирает полную информацию по владельцам земли на острове, он обещает в скором времени обнародовать все документы, связанные с хитрой схемой продажи на «Авито». Остается только надеяться, что Поджабный останется для самарцев в том первозданном виде, который любят и ценят уже несколько десятков поколений жителей региона.

Справка «КП»:

Поджабный находится в юго-восточной части Самарской Луки напротив Самары, между Рождественской Воложкой и Саратовским водохранилищем.

Остров образовался в 1639 году в результате проведения гидротехнических мероприятий на древнем русле Волги гарнизоном Самарской крепости. Ранее носил название Телячий, Песчаный, Поджабный, Рождественский. Нынешнее свое название получил ещё в XIX веке: в озёрах острова водилось много водяных черепах, которых жители Самары называли «жабами».

На острове широко представлен растительный и животный мир, отдельные виды включены в Красную Книгу. Во время паводка значительная часть Поджабного затапливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре продают землю острова Поджабный за 1 миллиард рублей

Площадь участка составляет 1000 соток (подробности)

Хинштейн прокомментировал продажу земли острова Поджабный в Самаре

Парламентария удивила реализация городских рекреационных земель (подробности)

«Поджабный-элит»: в Самаре на острове в зоне отдыха начали строить коттеджный поселок

Продавать участки начали без публичных слушаний и смены статуса рекреационной зоны (подробности)