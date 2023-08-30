В Самаре жильцы дома Челышева смогут вернуться в свои квартиры в 2023 году

Крыша старинного здания пострадала во время пожара в марте 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре направят дополнительные средства на капитальный ремонт доходного дома Челышева на улице Красноармейской, 60. Старинное здание сильно пострадало во время пожара в марте 2023 года. Деньги выделят из областного бюджета. Об этом стало известно на заседании губдумы 30 августа.

— Мы обещали, что поможем городским властям с восстановлением дома Челышева. Поэтому мы предусматриваем в проекте бюджета 49 млн рублей на ремонтно-восстановительные работы, — отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Подробности восстановления здания на площадке ЦУРа рассказала глава Самары Елена Лапушкина. Она сообщила о ходе восстановления сгоревшей крыши и когда жильцы дома смогут вернуться в свои квартиры.

— Сейчас идет демонтаж стропильной системы, чтобы была возможность подойти к коммуникациям. Работают около 10 человек, с понедельника бригада увеличится. С 4 сентября должен стартовать ремонт, — поделилась Елена Лапушкина.

По ее словам, в этом году тепловой контур дома будет закрыт. Поэтому люди смогут вернуться в свои квартиры уже в этом году. Однако работы будут продолжены и в 2024-м. Финансирование будет проходить из двух источников: городской бюджет — 27 млн рублей и фонд капремонта — около 50 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не вижу мотивов для поджога»: в Самаре обсудили дальнейшую судьбу дома Челышева после пожара

Жильцам исторического дома Челышева в Самаре рассказали о сроках возвращения в их квартиры после пожара (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал