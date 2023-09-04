В Новокуйбышевске в строящемся театре «Грань» начали декорировать фасад

Идет благоустройство территории, и все готово для строительства чаши фонтана.

В городе Новокуйбышевск Самарской области на строительной площадке нового здания театра «Грань» обсудили ход работ и вводу в эксплуатацию. Отмечается, что строительные работы идут в хорошем темпе.

— Уже закончены строительство коробки здания и кровельные работы. 15 сентября планируется закрыть тепловой контур объекта, а в октябре завершить утепление здания. Сейчас идет монтаж декоративных элементов фасада и начинаются отделочные работы, — рассказали в правительстве региона.

Также идет благоустройство территории, и все готово для строительства чаши фонтана. Завершается и согласование устава, штатного расписания, формируется штат. Все организационные вопросы решат до конца октября.

Напомним, в августе 2023 года театр «Грань» получил статус государственного драматического театра областного подчинения. Театр планируется открыть к концу лета 2024 года. К открытию сезона в новом здании Денис Бокуразде готовит постановку. Помимо этого, для показов адаптируют около 16 уже полюбившихся зрителям спектаклей из актуального репертуара.

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