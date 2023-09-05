В Самаре Фабрику-кухню отреставрировали на 90%

В здании уже установили оборудования для хранилищ. Фото: сайт Александра Хинштейна

В Самаре продолжается ремонт и реставрация самарского филиала Третьяковской галереи Фабрики-кухни, работы на начало сентября выполнены на 90%. Об этом сообщает сайт депутата Госдумы РФ Александр Хинштейн.

В здании уже установили оборудования для хранилищ, завезли специальное оборудование для музейных реставраторов. Сейчас идет доставка мебели, а в некоторых помещениях –клининговая работа.

— Внутренние работы по двору в самом разгаре. Полностью выполнен дренаж, это позволит избежать подтоплений. Проблем по-прежнему много, но до конца года Фабрику-кухню мы должны открыть, — сказал Александр Хинштейн.

Напомним, реставрация объекта началась в 2013 году. А к активным работам приступили в 2020 м.

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