В Самарской области петербуржец на LADA Largus врезался в большегруз

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства аварии. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 5 сентября, около 03:26 в Самарской области автомобиль LADA Largus врезался в большегруз Volvo FH12 823AG17 в составе полуприцепа KRONE SD. За рулем отечественной легковушки находился житель Санкт-Петербурга.

— 24-летний водитель ехал по автодороге Самара - Большая Черниговка. На 142 км он не справился с рулевым управлением и столкнулся с большегрузом, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На нем в попутном направлении двигался 37-летний водитель. В ДТП пострадал 24-летний житель Санкт-Петербурга. Его с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

Напомним, в Самаре пешеход скончался под колесами легковушки на улице Гагарина, а автомобиль каршеринга влетел в яму на улице Куйбышева.

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