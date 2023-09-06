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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 17:26

Региональный Минздрав прокомментировал пожар в больнице №4

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало возгорание в городской больнице
Анастасия ПИГИНА
Учреждение продолжает работать в штатном режиме.

Учреждение продолжает работать в штатном режиме.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном Минздраве прокомментировали пожар, произошедший в больнице №4 в Самаре. Ранее сообщалось, что там произошло возгорание в одной из палат медучреждения. В результате пожара погиб один человек.

– В одной из палат отделения пульмонологии Самарской городской больницы 4 произошло возгорание, сработала пожарная сигнализация. В результате происшествия погиб один человек. Компетентными органами будет проведена проверка. В настоящее время пожар локализован. Учреждение работает в штатном режиме, – информирует Минздрав Самарской области.

Отметим, что прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Представители надзорного органа также выехали на место пожара.

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