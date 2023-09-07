Самарец угнал BMW с парковки бизнес-центра и устроил ДТП на Московском шоссе

Сейчас проверяется причастность к угону продавца-консультанта автомобильного центра BMW. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Прокуратура Самары провела проверку по факту ДТП с пятью иномарками на Московском шоссе, которое вечером 31 августа спровоцировало многокилометровый затор и парализовало движение в городе на несколько часов.

Напомним, около Центрального автовокзала мужчина на автомобиле BMW X5 выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями, в том числе двигавшимися во встречном направлении. В их числе Mazda, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Kia.

— За рулем BMW X5 стоимостью более 8 миллионов рублей на момент столкновения находился мужчина, который угнал дорогостоящую иномарку с парковки бизнес-центра «Башня». Возбуждено уголовное дело, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Сейчас проверяется причастность к угону продавца-консультанта автомобильного центра BMW. У работника был свободный доступ к ключам и мог беспрепятственно совершать тестовые поездки с потенциальными покупателями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал