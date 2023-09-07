Жителей Самарской области с хроническими заболеваниями призвали привиться от гриппа

Осложнения гриппа могут развиться как во время, так и после заболевания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по пульмонологии Светлана Солдатова призвала пациентов с хроническими заболеваниями своевременно привиться от гриппа, чтобы избежать осложнений для дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Повышенному риску тяжелого течения гриппа и развитию осложнений подвержены: люди старше 65 лет, дети младше 2 лет, беременные, ВИЧ-инфицированные в стадии СПИДа, пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, почек.

Помимо этого, в группу риска входят больные сахарным диабетом, пациенты с выраженным ограничением подвижности, онкологические больные. По словам врача, для всех перечисленных групп населения очень опасны осложнения гриппа, которые могут развиться как во время, так и после заболевания.

Наиболее часто встречаются осложнения со стороны дыхательной системы, например, пневмония. Поражение легких может вызвать сам вирус гриппа или присоединившаяся бактериальная инфекция. Даже при лечении летальность достигает 40%.

Напомним, прививочная кампания от гриппа стартовала в Самарской области в сентябре 2023. В поликлиники региона поступили вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

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