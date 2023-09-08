Кинопоказы и джазовый концерт пройдут в самарском сквере Эльдара Рязанова

Бесплатные кинопоказы пройдут 8 и 10 сентября. Фото: музей Эльдара Рязанова

В Самаре организуют кинопоказы и джазовый концерт в сквере Эльдара Рязанова на улице Фрунзе, 120. В субботу, 9 сентября, в 19:00 для зрителей выступят Григорий Шаталов и группа «Атлантик-джаз».

— На концерте можно будет окунуться в атмосферу джазового салона ХХ века. Прозвучат хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Элвиса Пресли и многие другие, — рассказали в сообществе музея Эльдара Рязанова.

А бесплатные кинопоказы пройдут 8 и 10 сентября. В пятницу в 18:00 можно будет посмотреть фильм «Полосатый рейс» 1961 года. А в воскресенье в 16:00 пройдет показ «Золушки» 1947 года, в 18:00 – «Сказки, рассказанной ночью» 1981 года.

Напомним, в рамках праздничной программы в День города театр «Самарская площадь» представит литературно-музыкальный спектакль «Музыка жизни».

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