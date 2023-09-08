Более половины жителей Самарской области выберут губернатора на участках

Еще 22,11% планируют отдать свой голос «на дому». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 8 сентября, начались выборы губернатора Самарской области. В избирательной комиссии региона рассказали, в каком формате планируют голосовать жители. На первом месте оказалось личное посещение избирательных участков.

Так, 58,78% опрошенных ответили, что дойдут до помещения для голосования, из них 2,69% сделает это по месту нахождения. Еще 22,11% планируют отдать свой голос «на дому», 13,6% избирателей на момент ответа еще не определились, а часть избирателей не ответили.

Напомним, в регионе работают 47 территориальных избирательных комиссий и 1751 участков. Голосование будет идти три дня – 8, 9 и 10 сентября. В эти дни избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. В первый день голосования выборы губернатора Самарской области-2023 стартовали с гимна РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гимн России и песни под гармошку: стартовали выборы губернатора Самарской области-2023

Выборы губернатора Самарской области-2023 стартовали с гимна РФ (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал