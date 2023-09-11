Самарское небо в День города окрасил праздничный салют

Красочный салют запустили на День города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на площади Куйбышева прошел праздничный концерт, посвященный Дню города. Сотни горожан пришли на главную площадь, чтобы послушать артистов и отметить день рождения областного центра.

На сцене свои песни исполнила группа «Чайф» и популярный певец Дмитрий Колдун. Горожане хором подпевали известные хиты «Аргентина-Ямайка» и «Время не ждет». После концерта самарское небо окрасилось яркими красками.

Напомним, 10 сентября в Самаре не только отметили День города, но и провели финальный день голосования за губернатора Самарской области.