Дмитрий Азаров поздравил самарцев с 437-летием города

Губернатор поблагодарил самарцев за вклад в развитие города и его процветание / Фото: Дмитрий Бурлаков

В воскресенье, 10 сентября, самарцы отметили 437-летие областной столицы. В честь Дня города на площади имени В.В. Куйбышева устроили большой концерт. Его хедлайнерами выступили группа «Чайф», Дмитрий Колдун и Сергей Войтенко. С днем рождения Самары горожан поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

– Нашей прекрасной Самаре мы признаемся в любви каждый день своими трудами и успехами. Но сегодня мы говорим это на весь мир. Я очень рад, что наш родной и любимый город благоустраивается и вновь обретает былую мощь, процветает. Спасибо, что мы вместе достигаем этих результатов, – обратился глава региона к жителям областной столицы.

Отдельные слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал участникам СВО. Он поблагодарил всех бойцов за защиту Родины и за возможность собраться на главной площади Самары.

– Давайте дадим себе слово, что ни на минуту не забудем о семьях военнослужащих, окружим их заботой и любовью, нашей поддержкой. Спасибо всем нашим защитникам за возможность отпраздновать день рождения родного города. Спасибо, что мы вместе движемся вперед несмотря ни на что, – сказал губернатор.

С Днем города самарцев также поздравил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией Андрей Колотовкин. Он поблагодарил жителей за поддержку участников СВО. Поздравила горожан и глава областной столицы Елена Лапушкина. Она пожелала им счастья, здоровья, мира и добра. Завершился праздник ярким фейерверком.

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