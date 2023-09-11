В Самаре Загородный парк проверят на предмет памятников археологии

Территорию Загородного парка в Самаре ждет масштабное преображение Фото: Архив "КП"

В Самаре территорию Загородного парка проверят на предмет памятников археологии. Сейчас идет поиск подрядчика, который выполнит необходимые работы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость аукциона составляет чуть более 995 тысяч рублей. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо провести визуальное и археологическое обследование Загородного парка, а также выполнить документально-протокольную съемку и составить отчет. Срок выполнения — до 12 декабря 2023 года.

Напомним, Загородный парк ждет масштабная реконструкция. Ранее проектировщики предложили более 80 концепций по его преображению. Среди планируемых нововведений: парящий над склоном мост-кольцо, амфитеатр, зигзагообразный пандус вместо лестницы к пляжу, аллея сухих фонтанов и др.

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