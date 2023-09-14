Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался конфликтом школьниц в Самарской области

Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался конфликтом школьниц в Самарской области. На днях в соцсетях появилось видео, как ученицы школы № 4 в Безенчуке дают пощечины своей сверстнице и ругают ее. Местные следователи уже начали по данному факту проверку.

- Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Самарской области Марату Галиханову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее ситуацию прокомментировали в министерстве образования и науки Самарской области. Как сообщили «КП-Самара» в ведомстве, конфликт произошел после уроков недалеко от школы. Его участницами стали ученицы восьмого и девятого классов. Они устроили разборки с восьмиклассницей.

По предварительным данным, поводом стало то, что 1 сентября девушка якобы украла наушники у своей одноклассницы. Насколько известно, участницы нападения состоят на внутришкольном профилактическом учете. Сейчас проводится разбирательство по факту случившегося.

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