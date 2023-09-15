Игорь Осинькин рассказал, почему Писарский в самарских «Крыльях» не забивает

Главный тренер отметил, что по страсти и желанию к футболисту никогда не было никаких вопросов. Фото: ФК "Оренбург"

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, почему форвард Владимир Писарский после перехода не показывает результат в самарской команде. Об этом сообщает «Спорт-экспресс»

— До конца объяснить не могу. Он много забивал в «Оренбурге», и делал это больше, чем говорила статистика по ожидаемым голам. В «Крыльях» тоже стартовал неплохо. А потом вдруг оказалось, что в РПЛ он у нас не забивает, — сказал Игорь Осинькин.

Потом все неоднозначные ситуации сложилось вместе и добавилась еще травма. После нее Писарский фактически еще не начал полноценно тренироваться. Главный тренер отметил, что по страсти и желанию к футболисту никогда не было никаких вопросов, но сейчас не только команда должна подстраиваться под него, но и ему самому надо сделать умные тактические шаги, чтобы почувствовать ее игру и найти для себя удачные позиции.

Также речь шла о том, что Марцел Личка нацеливал Писарского все время находиться в створе ворот, а в «Крыльях» форвард стал гораздо больше уходить на фланги и смещаться в глубину.

— Правильно ли это – все время быть в штрафной? Может, на каком-то этапе надо быть более разнообразным? Вопрос серьезный, требующий большого исследования, ответить на него не так просто, — сказал Осинькин.

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