На крупном пожаре на Самарском подшипниковом заводе 1 января 2021 года погиб один человек. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.Сообщение о пожаре поступило в МЧС утром 1 января в 8:00 по местному времени (мск +1). Пожарные на месте установили, что горит одно из зданий на территории бывшего предприятия на площади в 800 кв. метров. Был обнаружен один погибший. Известный, что это мужчина, его личность устанавливается. Эвакуация не проводилась.В 9:42 площадь пожара возросла до 1 200 кв. метров. Создано четыре боевых участка, прибыл пожарный поезд. На место прибыл начальник главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Всего привлечено 183 человека личного состава и 63 единицы техники.На место происшествия также прибыл прокурор Советского района. По факту пожара в здании прокуратурой Самарской области организована проверка. По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории завода и здания.Пожарные работают над ликвидацией возгорания, об угрозе дальнейшего распространения пожара пока не сообщается. Предпринимается попытка локализовать огонь. Анализируется, что могло стать причиной пожара.Предприятие находится в стадии банкротства. В компании в последние годы проходили массовые сокращения, копились крупные долги по зарплате, в результате чего в ситуации вмешивались региональные власти. Из-за задолженностей деятельность предприятия контролировала региональная прокуратура. Бенефициарам и бывшим руководителям завода конкурсным управляющим предъявлен иск с требованием взыскать долги на 3,5 млрд рублей. В апреле 2020 года было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства завода.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНесколько крупных пожаров произошли в Самаре в 2020 годуНесколько семей осталось без жилья в результате пожара в жилом доме на улице Пионерской в начале ноября (подробнее)Осенью в результате пожара в нелегальном хостеле погибли четыре человека (подробнее)Летом горел склад лакокрасочных материалов, столб дыма от которого наблюдали в городе (подробнее)