Появились кадры с места пожара на бывшем подшипниковом заводе в Самаре

В одном из заброшенных зданий загорелось масло Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

МЧС опубликовало кадры с места пожара на бывшем подшипниковом заводе в Самаре 15 сентября 2023 года. Огонь вспыхнул в одном из заброшенных зданий. Там загорелось масло в подвале.

Напомним, сообщение о пожаре в районе Кировского рынка поступило в экстренные службы в 10:39. Выяснилось, что он произошел на улице Калинина, 1 в Советском районе. По этому адресу находится бывший подшипниковый завод. Площадь возгорания составляет 100 кв. м.

Пожарные продолжают бороться с огнем Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

На месте происшествия сейчас работают 71 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 59 человек и 18 спецмашин. Погибших и пострадавших нет.

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