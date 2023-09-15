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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 9:09

Глава СК РФ поручил провести проверку из-за обрушения потолка в школе Самары

Следователи проведут проверку из-за ЧП в самарской школе, где обвалился потолок
Анастасия ФИЛАТОВА
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Самарской области доложить о выясненных обстоятельствах

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Самарской области доложить о выясненных обстоятельствах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на Самару. На этот раз его заинтересовало ЧП в одной из школ города. На этой неделе там обвалился потолок.

- Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по сообщению об обрушении потолка в образовательном учреждении Самары. Он поручил руководителю СУ СК по Самарской области Марату Галиханову доложить об установленных обстоятельствах, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ЧП, о котором идет речь, произошло 12 сентября 2023 года в школе № 122 на Мехзаводе. В коридоре здания отвалился участок потолочной штукатурки. К счастью, никто не пострадал. В тот же день департамент образования Самары провел обследование и разработал проектно-сметную документацию на ремонт потолка. Сейчас идет поиск подрядчика. Доступ в коридор закрыли. Восстановительные работы стартуют в ближайшее время.

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