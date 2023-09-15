Срок действия соцкарт в Самарской области могут продлить

С 1 января 2023 года соцкарты льготников начали менять на карты жителя Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области могут продлить срок действия социальных карт, которые в этом году начали менять на карты жителя. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий региона.

- Прорабатывается вопрос о продлении срока действия социальных карт до 2026 года, - отметили в ведомстве.

Напомним, процесс замены соцкарт на карты жителя Самарской области стартовал 1 января 2023 года. Такой возможностью воспользовались уже более 90 тысяч человек. Ранее сообщалось, что старые соцкарты перестанут действовать с 1 января 2024 года. Однако теперь не исключено, что этот срок сдвинут до 2026-го.

В департаменте информтехнологий отмечают, что люди, которые только недавно получили право на льготный проезд в общественном транспорте (90 поездок в месяц) и не имели до этого соцкарты, должны будут оформить карту жителя региона. Получения соцкарт для новых льготников будет недоступно.

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