В Самаре проведут ямочный ремонт на Галактионовской, Садовой, Ярмарочной

На время перекрытия Самарской транспортный поток направят по Ярмарочной Фото: администрация Самары

В центре Самары в ближайшее время приведут в порядок три дороги. Планируется провести аварийно-ямочный ремонт на улицах Галактионовской, Садовой и Ярмарочной. Это связано с предстоящим перекрытием улицы Самарской, где вскоре стартует новый этап строительства станции метро «Театральная».

- В ближайшее время планируется произвести аварийно-ямочный ремонт улиц Галактионовской, Садовой, Ярмарочной. Ответственный за это департамент городского хозяйства и экологии, - отметили в мэрии Самары.

Напомним, движение по улице Самарской перекроют с 25 сентября 2023 года. Ограничение введут в границах улицы Ярмарочной (в районе арбитражного суда) и сквера имени Устинова. Транспортный порток планируется направить по улице Ярмарочной. Там организуют одностороннее движение. Добавим, работы на улице Самарской, связанные со строительством метро, будут завершены к концу 2024 года.

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