Потолок в школе в поселке Мехзавод в Самаре обрушился от старости

К счастью, никто не пострадал. Фото: Google. Карты.

Прокуратура Самарской области назвала причину обрушения части потолка в школе №122 в поселке Мехзавод в Самаре. Причиной ЧП стали старые материалы.

- Здание школы построено в 1925 году, потолочное покрытие выполнено из дерева со штукатуркой по дранке, слой которой составляет более 6 см. Обрушение произошло из-за возрастных изменений прочностных характеристик крепления дранки к потолку, - говорится на сайте надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что капитального ремонта в школе не было, а предпосылки для обрушения штукатурки и подвесного потолка должностные лица не нашли.

Напомним, произошло все 12 сентября 2023 года. В коридоре школы отвалился участок штукатурки и подвесного потолка. Пострадавших нет, учебный процесс на время приостановили.

Власти выделили деньги на срочный ремонт потолка в школе. За тем, как идет ремонт, следит прокуратура.