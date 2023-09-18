Заброшенное строение загорелось в Волжском районе Самары 17 сентября

В настоящий момент причины пожара неизвестны, их предстоит установить специалистам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 17 сентября 2023 года, ближе к вечеру произошел пожар в Волжском районе Самары. Там загорелось заброшенное здание. Подробности сообщили в ГУ МЧС Самарской области.

— Сообщение о возгорании на территории микрорайона СДТ «Орлов Овраг» поступило дежурному в 16:24. На 10-й линии полыхало не эксплуатируемое строение, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара достигла 50 квадратных метров. Локализация была объявлена в 16:58, а полностью ликвидировать пожар удалось в 17:03. С огнем боролись 20 человек, также в тушении было задействовано пять единиц техники.

В настоящий момент причины пожара неизвестны. Их предстоит установить специалистам. Напомним, 15 сентября в Самаре у Кировского рынка загорелось заброшенное здание на территории бывшего подшипникового завода. С огнем на площади 1200 кв. м боролись почти сутки.

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