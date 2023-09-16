Крупный пожар бывшего ГПЗ-9 полностью ликвидировали в Самаре утром 16 сентября

В подвале бывшего цеха № 7 полыхали масляные баки. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В пятницу, 15 сентября 2023 года, в 10:39 спасателям поступило сообщение о страшном пожаре в заброшенном здании на территории бывшего подшипникового завода в Самаре. Пожарно-спасательным подразделениям пришлось бороться с огнем почти сутки – до утра следующего дня.

— В 8:13 пожар в не эксплуатируемом здании на территории ОАО «Самарский подшипниковый завод» полностью ликвидирован, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, сначала с огнем боролись 71 пожарный и 22 единицы техники, позже число огнеборцев увеличилось до 114, а машин – до 38. Были привлечены пожарный поезд и аэромобильная группировка. В то же время площадь пожара возросла со 100 до 1200 квадратных метров.

Как выяснилось, в подвале бывшего цеха № 7 полыхали масляные баки. Войти туда сотрудники МЧС не могли из-за угрозы для личного состава. Пожар был локализован 15 сентября в 19:10, а о ликвидации открытого горения объявили в 20:37. Установить причины сильного пожара предстоит специалистам.

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