Мужчина пострадал из-за пожара в квартире в Самарской области

На месте происшествия работали восемь единиц техники и 24 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на понедельник, 18 сентября, в городе Новокуйбышевск Самарской области произошел пожар. На улице Свердлова в доме № 1 полыхала одна из квартир. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 02:32. В квартире горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров. Пожару был присвоен уровень сложности «1 Бис». Пострадал 47-летний мужчина, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожар удалось локализовать в 03:00, а полная ликвидация была объявлена в 03:13. На месте происшествия работали восемь единиц техники и 24 человека. В настоящее время причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам.

Напомним, также 17 сентября загорелось заброшенное строение в Волжском районе Самары, а 15 сентября полыхало масло на 1200 кв. м в подвале бывшего ГПЗ-9 в областном центре.

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