В Самарской области за неделю COVID-19 выявили у 308 человек

По сравнению с предыдущей неделей число выявленных случаев КВИ в регионе увеличилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с приходом осени стали чаще выявлять ковид-больных. За неделю – с 11 по 17 сентября 2023 года – подтвердился диагноз у 308 жителей региона. Информация об этом размещена на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, за последнюю неделю в Самарской области госпитализировали в больницы 31 человека. Еще 171 пациент успешно выздоровел. Общее число тех, кто победил коронавирус, теперь составляет 535 137. Количество смертельных случаев за последние семь дней не изменилось. Оно составляет 8 338.

За неделю COVID-19 выявили у 308 жителей региона. Это больше, чем неделей ранее. Тогда было 228 случаев. Для сравнения: в конце августа в губернии нашли КВИ у 100 человек. Таким образом, общее количество случаев заболевания коронавирусом в Самарской области достигло 544 261.

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