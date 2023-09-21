Пожар вспыхнул после столкновения двух фур и бензовоза на трассе под Самарой

После ДТП загорелась кабина МАЗа, который вез муку / Фото: Артем Цысс / ЧП Самара

Днем в четверг, 21 сентября 2023 года, на 61 км трассы А-300 Самара – Большая Черниговка в Волжском районе произошло крупное ДТП. В 13:35 между селами Подъем-Михайловка и Озерки столкнулись две фуры и бензовоз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, на трассе лоб в лоб столкнулись два большегруза: МАЗ, который вез муку, и DAF с полуприцепом (пустой). Предположительно, у первого грузовика сломалось колесо. После удара оба авто по касательной задели бензовоз.

В результате ДТП загорелась кабина МАЗа. Водитель получил травму ноги. Его передали медикам. Из-за столкновения большегрузов движение по трассе оказалось временно перекрыто.

В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.

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