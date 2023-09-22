Инаугурация губернатора Самарской области пройдет 25 сентября

Дмитрий Азаров победил на выборах губернатора, набрав 83,83% голосов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 25 сентября 2023 года, Дмитрий Азаров, который победил на недавних выборах, официально вступит в должность губернатора Самарской области. Торжественная церемония начнется в 13 часов и пройдет в здании регионального правительства.

В мероприятии примет участие полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Также на торжественную церемонию пригласят депутатов, общественников, руководителей министерств и ведомств, глав городов и районов, руководство крупных предприятий Самарской области.

Посмотреть инаугурацию губернатора можно будет в прямом эфире. Прямая трансляция будет доступна на сайте регионального правительства, в группе ВК «Самарская область», а также на площадках местных телеканалов.

Напомним, голосование на выборах губернатора Самарской области проходило три дня — с 8 по 10 сентября 2023 года. Явка составила почти 54%. Всего было пять кандидатов. Действующий глава региона Дмитрий Азаров победил с большим отрывом. За него проголосовали 1 086 187 человек (83,83%).

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