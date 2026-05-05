В Самарской области объявили отбой угрозы атаки беспилотников 5 мая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Самарской области объявили отбой угрозы атаки БПЛА. Она действовала в регионе почти 7 часов, с 05:38 до 12:17. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Объявлен отбой угрозы подлета БПЛА к территории Самарской области», – написал глава региона в мессенджере МАКС.

В этот период в регионе наблюдались сбои в работе мобильного интернета, а в самарском аэропорту Курумоч вынужденно задержали вылет пяти рейсов, один отменили. Помимо этого, в эту ночь в Самарской области действовала ракетная опасность, которую сняли спустя 2,5 часа.

