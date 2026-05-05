На День Победы в Самаре ограничат мобильный интернет и сотовую связь

Ограничения вводят, чтобы обеспечить безопасность при проведении праздничных мероприятий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

9 мая в Самаре будут ограничивать мобильный интернет и сотовую связь. Об этом на пресс-конференции, посвященной празднованию Дня Победы, рассказал замминистра - руководитель управления по взаимодействию с органами военного управления Министерства по региональной безопасности Самарской области Андрей Медников. Он объяснил это необходимостью обеспечить безопасность при проведении праздничных мероприятий.

Особенно сильные помехи возможны в районе площади Куйбышева. Связь и интернет будут ограничивать установки радиопомех, предупредил подполковник, начальник специальной службы штаба 2 гвардейской общевойсковой армии Андрей Садовников.

Традиционный Парад Победы в Самаре состоится, но без военной техники. На площадь Куйбышева самарцам советуют не брать ничего лишнего, оставить дома большие сумки и зонты-трости. Одеваться лучше по погоде.

Напомним, что в Самаре ограничат движение в связи празднованием Дня Победы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал