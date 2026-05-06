Трамвайные пути в Самаре могут продлить в несколько районов

Трамвайные ветки могут продлить по Московскому шоссе и улице Демократической

В несколько районов Самары могут продлить трамвайные пути. В частности, трамвайное сообщение хотят развивать в рамках строительства межвузовского кампуса «Куйбышев». Напомним, что он появится в районе стадиона «Солидарность Самара Арена».

В таком случае трамвайные ветки могут продлить по Московскому шоссе и улице Демократической. Тогда трамвайное сообщение охватит новые жилые микрорайоны, и это, несомненно, плюс.

Кроме того, давно идет речь про продление трамвайных путей в Крутые Ключи и Южный город. Но на это нужны ресурсы, которых в бюджете города пока нет.

Пока же в Самаре ремонтируют трамвайные пути на улице Ново-Садовой и покупают новые трамваи.

