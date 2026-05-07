Самарский аэропорт закрыли из-за ракетной опасности 7 мая

В четверг, 7 мая 2026 года, самарский аэропорт закрыли из-за объявленной в регионе ракетной опасности. Об этом сообщили в Курумоче.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в периметре воздушного пространства. Просим пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании», – рассказали в пресс-службе.

Пока что, судя по онлайн-табло аэропорта, два вылета задержаны, и еще два отменены. Ракетная опасность начала действовать в регионе в 06:27. Из-за нее включили сирены и ограничили мобильный интернет.