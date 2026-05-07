Движение общественного транспорта приостановили в Самаре из-за ракетной опасности

В связи с угрозой ракетной опасности в Самаре остановлен весь наземный общественный транспорт / Фото: ПроТранспорт63

В Самаре утром 7 мая 2026 года приостановили движение наземного общественного транспорта. Эту меру ввели в связи с объявлением в регионе ракетной опасности.

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», - сообщил в своем канале в МАХ глава Самары Иван Носков.

Напомним, при объявлении режима «Ракетная опасность» водители общественного транспорта высаживают пассажиров на ближайших остановках и прекращают движение. Пассажиры должны проследовать к ближайшему укрытию.

Ракетную опасность объявили в Самарской области в 6:27 7 мая 2026 года. В связи с этим была ограничена работа мобильного интернета и аэропорта Курумоч. Жителей просят сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал