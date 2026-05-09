Самару сковали пробки после праздничного салюта 9 мая. Фото: скриншот "Яндекс Карты"

В Самаре завершилось празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сотни горожан, прибывших на самарскую набережную ради салюта, попали в дорожную пробку.

«Ночь, а город стоит. Дорогу у набережной перекрыли, вся толпа людей поднималась выше, к машинам. Про цены на такси и говорить нечего!» — жалуются пользователи в социальных сетях.

Напомним, праздничный салют прогремел ночью в субботу, 9 мая 2026 года. Жители и гости областной столицы заполонили набережную и исторический центр города, чтобы насладиться ярким представлением. Кроме того, появились кадры с утреннего Парада Победы, состоявшегося на площади им. Куйбышева.

