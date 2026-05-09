ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествия
Самара
Общество9 мая 2026 18:45

Праздничные огни и толпы людей на набережной: как в Самаре прошел салют 9 маяфотовидео

В небе над Самарой засверкал праздничный салют в День Победы 9 мая 2026 года
Авторы (2):
Светлана МАКОВЕЕВА
Алена ПРОВКИНА
В небе над Самарой прогремел салют

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре завершились торжественные и памятные мероприятия в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне в субботу, 9 мая 2026 года. «КП-Самара» покажет, как прошел салют в областной столице.

Салют в Самаре 9 мая 2026 года

Толпы людей и яркие огни: как прошел салют в Самаре в 2026 году

После Парада Победы на площади Куйбышева, автомобильного забега и Всероссийской акции «Бессмертный полк» самарцы проводили праздничный выходной на главных пешеходных артериях города. Уже ближе к вечеру горожане собрались на самарской набережной, чтобы посмотреть на яркий салют.

Красочные огни озарили небо

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Целая толпа людей по всей набережной, не протолкнуться!» - делятся пользователи социальных сетей.

Яркие краски самарцы сравнивают с Северным сиянием

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Праздничный салют прогремел после 22:00, поразив самарцев яркими красками и долгожданным ощущением единства.

Празднование завершилось глубокой ночью

Несмотря на отсутствие военной техники на Параде Победы и ограниченное число гостей, самарцы душевно отмечали День Победы. В преддверии праздников волонтеры устраивали концерт для ветеранов прямо во дворах, чем несказанно порадовали участников Великой Отечественной войны.

Самарцы наблюдали салют с городской набережной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Растет достойная смена», - делились впечатлением ветераны.

Перед торжественным парадом автомобилисты устроили настоящий автомобильный забег. Колонна машин с флагами России и СССР проехала по улицам города.

«Играла советская музыка, марши, все кругом было празднично и приятно!» - пишут самарцы в комментариях.

После празднования самарцы пожаловали на пробки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Финальным аккордом празднования стал запоминающийся салют. Некоторые горожане и после красочных залпов не собираются домой, однако большая часть самарцев столкнулась с пробками. Уже не только праздничные колонны машин выстроились, чтобы покинуть исторический центр города.

