В Самаре завершились торжественные и памятные мероприятия в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне в субботу, 9 мая 2026 года. «КП-Самара» покажет, как прошел салют в областной столице.
После Парада Победы на площади Куйбышева, автомобильного забега и Всероссийской акции «Бессмертный полк» самарцы проводили праздничный выходной на главных пешеходных артериях города. Уже ближе к вечеру горожане собрались на самарской набережной, чтобы посмотреть на яркий салют.
«Целая толпа людей по всей набережной, не протолкнуться!» - делятся пользователи социальных сетей.
Праздничный салют прогремел после 22:00, поразив самарцев яркими красками и долгожданным ощущением единства.
Несмотря на отсутствие военной техники на Параде Победы и ограниченное число гостей, самарцы душевно отмечали День Победы. В преддверии праздников волонтеры устраивали концерт для ветеранов прямо во дворах, чем несказанно порадовали участников Великой Отечественной войны.
«Растет достойная смена», - делились впечатлением ветераны.
Перед торжественным парадом автомобилисты устроили настоящий автомобильный забег. Колонна машин с флагами России и СССР проехала по улицам города.
«Играла советская музыка, марши, все кругом было празднично и приятно!» - пишут самарцы в комментариях.
Финальным аккордом празднования стал запоминающийся салют. Некоторые горожане и после красочных залпов не собираются домой, однако большая часть самарцев столкнулась с пробками. Уже не только праздничные колонны машин выстроились, чтобы покинуть исторический центр города.
